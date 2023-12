GREASE IS THE WORD BOURSE DU TRAVAIL Lyon, 28 décembre 2023, Lyon.

GREASE IS THE WORD initialement prévue au 16/02/2023 à Lyon est reporté au 28/12/2023 toujours à la Bourse du travail de Lyon.Les billets restent valables pour la nouvelle date.Remboursements jusqu’au 22/04/2023.GREASE IS THE WORDPREMIERE PARTIE : Doryan BenTOUS LES TUBES CULTES DU FILM GREASE DANS UN CONCERT ÉVÉNEMENT !Revivez la nostalgie des chansons du film et de la comédie musicale « GREASE » dans une toute nouvelle version INÉDITE, dans votre ville.Tous les classiques revisités tels que vous ne les avez JAMAIS ENTENDUS.« You’re the one that I want », « Summer nights », « Greased Lightning”… si vous connaissez tous ces tubes cultes par cœur, alors le concert « Grease is the word ! » est fait pour vous !Retrouvez sur scène 10 artistes chanteurs pour vous faire vivre LE concert événement « Grease is the word ! » .Un concert 100% feel-good et intemporel , et une première partie assurée par Doryan Ben , demi finaliste The Voice 2022 !

Tarif : 19.00 – 69.00 euros.

Début : 2023-12-28 à 20:00

Réservez votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon