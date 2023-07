Visite libre de la Bourse du travail Bourse du travail Dijon Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Dijon Visite libre de la Bourse du travail Bourse du travail Dijon, 16 septembre 2023, Dijon. Visite libre de la Bourse du travail Samedi 16 septembre, 09h00 Bourse du travail Entrée libre Visitez la Bourse du travail à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Vous assisterez à une présentation de drapeaux syndicaux, protégés au titre des Monuments historiques, restaurés en 2023 avec un film explicatif (diffusé en continu), à une conférence sur « Les 130 ans de la création de la Bourse de Dijon » (à 15h), et vous découvrirez l’exposition sur « L’histoire de la Bourse du travail à Dijon ». Bourse du travail 17 rue du Transvaal 21000 Dijon Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 67 62 40 Ce bâtiment mis à la disposition des syndicats ouvriers par la municipalité de Dijon en 1927 est à son origine un espace de l’organisation collective des ouvriers à la recherche du travail, contre les placeurs privés, dénoncés pour les profits qu’ils font aux dépens des travailleurs en quête d’emploi. La Bourse du Travail est depuis 1893, un espace de réunion, de lieu d’enseignement et de distraction, d’activité syndicale. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00 © Jean Belin Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Bourse du travail Adresse 17 rue du Transvaal 21000 Dijon Ville Dijon Departement Côte-d'Or Lieu Ville Bourse du travail Dijon

Bourse du travail Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/