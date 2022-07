Visite de la Bourse du Travail Bourse du travail Calais Catégories d’évènement: Calais

Visite de la Bourse du Travail Bourse du travail, 17 septembre 2022, Calais. Visite de la Bourse du Travail Samedi 17 septembre, 14h30 Bourse du travail

inscription auprès de epac62@gmail.com ou via le facebook

Visite de la Bourse du travail Bourse du travail place crevecoeur 62100 calais Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Bourse du travail Da Calais Découvrez cette bourse du travail édifiée en 1937 par l’architecte Roger Poyé, inscrite au titre des monuments historiques en 2000.

