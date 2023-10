Soirée Horreur Bourse du travail Bobigny, 14 février 2020, Bobigny.

Soirée Horreur Vendredi 14 février 2020, 18h30 Bourse du travail Tarif : 3.50€ / Tarif réduit à 3€

L’Écran nomade de Bobigny vous propose une soirée horreur à vous faire frissonner avec deux films:

Black Christmas de Sophia Takal

The Grudge de Nicolas Pesce

Oublie la saint-Valentin! L’horreur est à l’honneur ce soir.

Entre les séances, tu pourras toi-même être une vedette de film d’horreur en te transformant en zombie grâce à notre Zombimaton, et ainsi, tu pourras faire peur à tout le monde!!!

Horreur et épouvante garanties pour les plus grand.es courageux.se!

Black Christmas

De Sophia Takal

États-Unis /Néo-zélandais – 2019 – 1h33 – VF

Sur un campus universitaire, lors des vacances de Noël, des filles de la confrérie sont les proies d’un tueur en série.

The Grudge

de Nicolas Pesce

États-Unis – 2020 – 1h34 – VF

Une nouvelle version tortueuse de ce classique du genre, de cette histoire horrifique, inspirée du film JU-ON : THE GRUDGE de Takashi Shimizu.

Bourse du travail 1, place de la libération 93000 Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/ecrannomade/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.ecran-nomade.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0183745673 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-02-14T18:30:00+01:00 – 2020-02-14T22:00:00+01:00

2020-02-14T18:30:00+01:00 – 2020-02-14T22:00:00+01:00

soirée horreur Bobigny