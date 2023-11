De ses battements d’elles -15e édition Bourse du travail Arles, 17 novembre 2023, Arles.

Une promenade poétique et politique, portée par La compagnie de l’ambre, pour une mise en lumière des femmes issues de l’immigration venant des quartiers populaires de la ville d’Arles et en France avec les femmes et les jeunes filles du Trebon, avec notre invitée Samira Sedira autrice comédienne et dramaturge.

**Cette edition va se dérouler du 13 novembre au 23 novembre 2023 à la Bourse du Travail – à l’Auditorium de la vie associative – dans les quartiers du Trébon et Griffeuille –

A la bourse du travail du 17 au 19 novembre

Le vendredi 17 novembre. Ouverture et vernissage de 14h à 16h et à 18h30 avec La terre raconte nos histoires cachées, une exposition des oeuvres écrites, brodées et fresques des femmes du quartier du Trebon et la présentation de leur nouvel ouvrage, un livre carré de 80 pages, en langue française et arabe. Elles sont algériennes, marocaines, tunisiennes. Les mots, les couleurs flottent dans les espaces les plus intimes de leurs êtres, vers d’autres avenirs, autour d’une fresque, d’une poésie, d’une broderie. Elles recréent leurs chemins de vie.

Cette journée présente la nouvelle édition, accompagnée d’une collation et d’un buffet aux saveurs orientales, préparé par JAMILA & HAJAR-Association d’or et des étoiles

L’exposition est ouverte du 17 nov au 19 nov de 14h à 20h.

Le samedi 18 novembre à 15h avec Paroles Vives, une littérature souvent méconnue : des lectures d’ extraits d’autrices issues de l’immigration : Assia Djebar femme de lettres élue à l’académie française en 2005 – Kaoutar Harchi sociologue et autrice – Samira Sedira autrice et comédienne – Fatma Ouassak politologue – Sarah Mazouz sociologue questionnent les inégalités, les fractures, les violences, les effacements de l’Histoire, interprétées par Claire Madelenat, Matthieu Philippon et Samira Sedira.

Le samedi 18 novembre à 18h30, une plongée dans la complexité de l’âme humaine avec notre invitée Samira Sedira, franco-algérienne, née en Algérie, autrice de cinq romans, de plusieurs pièces de théâtre, chroniqueuse dans le journal Libération, observe le monde et, dans une écriture aiguisée, à la lisière d’un style journalistique et sociologique, mêlant poésie et humour, analyse avec pertinence les rapports sociaux, les jeux de pouvoir, les effets sexistes, la violence des situations. Du 13 au 16 novembre, dans le quartier du Trebon, Samira Sedira est présente pour aller à la rencontre des femmes et des jeunes filles autour d’ateliers d’écriture. Renseignements au 0607405759

Le dimanche 19 novembre à 18h30, avec la lecture de La grande grimace, une écriture de Claudine Pellé, par Matthieu Philippon et Claire Madelenat sur des projections photographiques de Chris Voisard. Une écriture du réel, de ces silhouettes battues par la vie et qui luttent contre les vicissitudes de la vie quotidienne, de ces populations invisibles souvent exclus de la société.

à suivre les dates des 22 nov dans le quartier du Trebon et le 23 nov à l’auditorium de la Maison de la vie associative

La compagnie de l’ambre: 0607405759 – cie.ambre@orange.fr

avec le soutien de La DRAC PACA, La Ville d’Arles, Le FDVA, Unicil, Erilia, ACCM, Le CD13. En partenariat avec Le PFPA, Impact jeunes, Collectif Solide, Regards, Jamila & Hajar Association d’or et d’étoiles, Actus, La CGT-Bourse du Travail, La MDVA, Le centre social Mas Clairanne, La maison publique de quartier de Griffeuille, La Médiathèque d’Arles, La Cie Elephant vert, Les grandes largeurs.

http://laciedelambre.canalblog.com/ http://desesbattements.canalblog.com/

