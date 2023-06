Campus sauvage Bourse du travail Arles, 9 juin 2023, Arles.

Campus sauvage 9 – 11 juin Bourse du travail

Arles comme laboratoire, le monde pour horizon.

Un festival associatif sans subventions, gratuit et ouvert à tous et à toutes.

Les repas sont à prix libre et le bar à prix réduit. Venez !

La fabrique éditions est une maison d’édition qui publie des essais engagés dans différents domaines, de l’histoire à la philosophie en passant par les sciences politiques : des textes de théorie et d’action, qui font bouger les lignes à gauche et participent à subvertir l’ordre établi. Elle fête cette année ses 25 ans.

Merci à elles et eux de nous faire confiance.

LE PROGRAMME ?

VENDREDI 9 JUIN

18h OUVERTURE DU FESTIVAL

18h30 – 20h ET LA CULTURE, ELLE EST A QUI ? – Conversation collective

avec Laurent Cauwet, éditeur et essayiste, auteur de « La Domestication de l’art »

Explorer les intrications entre art, politique et capitalisme. Comprendre pourquoi la culture officielle est le lieu où se déploie la langue de la domination. Réinventer notre vision de l’art, du spectacle et de la poésie. Et si demain, on se réappropriait la culture ?

À partir de 21h Lucas Ortiz – DJ set

DJ résident du SolarSoundSystem, Lucas Ortiz prendra soin de vos oreilles avec enthousiasme, pour une soirée tout feu tout flamme. Sa touche personnelle : du groove, du kitsch, du love.

Repas à déguster tout au long de la soirée : Ribollita de saison et petits croûtons. Prix libre.

Avec le soutien du Collectif Solide.

SAMEDI 10 JUIN

10h LA FABRIQUE DES HISTOIRES – Atelier de création

en écho aux travaux de Christian Bruel sur les albums pour enfants

Venez vous exercer à imaginer, raconter et illustrer une histoire en évitant les embûches : clichés littéraires, situations stéréotypées, idéologies conservatrices… Parce qu’on est quand même mieux dans un monde de diversité.

Atelier ouvert à tous et à toutes, de 3 à 103 ans.

14h – 15h30 LES FÉMINISTES BLANCHES ET L’EMPIRE – Échanges

avec Félix Boggio Éwanjé-Épée, professeur de philosophie, et Stella Magliani-Belkacem, éditrice des éditions La fabrique

Dans un pays impérialiste, de quoi les « droits des femmes » sont-ils le nom ? En 2012, les auteurices offraient la relecture critique d’un féminisme français dominant : la victoire des suffragettes, la loi contre le voile à l’école, la défense des Iraniennes… Autant de moments qui interrogent sur les alliances ambiguës (et stratégiques ?) des féministes blanches avec le pouvoir en place. Dans une perspective antiraciste, on fera ensemble le bilan de la décennie qui vient de s’écouler.

16h30 – 18h L’AVENTURE POLITIQUE DU LIVRE JEUNESSE – Conférence en images

avec Christian Bruel, auteur, éditeur et formateur en littérature jeunesse

Qu’elles confortent l’ordre établi ou lui résistent, les jeunes lectures sont toujours politiques. Ici, on part à la recherche de canards qui collectivisent une mare et d’enfants solidaires qui résistent à « ceux qui décident » ! Que racontent vraiment les histoires de nos enfances ?

18h30 – 20h UN HAMSTER A L’ECOLE – Entretien « motivé »

avec Nathalie Quintane, romancière et essayiste

Nathalie Quintane interroge la relation entre littérature et politique. Profitant de son expérience de professeure de français, elle s’engage dans une traversée critique de l’Éducation nationale et joue avec les mots de l’institution pour en révéler les maux. Comment la langue de l’école nous façonne-t-elle en tant qu’êtres politiques ?

21h – 22h ABS7, ATLAS ET FIKRY – Scène rap

Sortez les briquets… Du freestyle à la jersey, les trois artistes nous offrent un live de feu 100 % made in Arles.

À partir de 22h DJ MAEVOL – Mix solidaire

Le collectif festif et engagé Lesmixeusessolidaires débarque à Arles à travers un DJ set de Maevol. Elle nous fera partager son amour du rap et ses influences musicales aussi variées qu’électriques. À nous d’enflammer le dancefloor !

Repas à savourer tout au long de la soirée : Curry de légumes, riz pilaf et chutney. Prix libre.

Avec le soutien du Collectif Solide.

DIMANCHE 11 JUIN

11h30 PENSER AVEC SES PIEDS – Balade surprise

Campus Sauvage nous propose quelques règles du jeu inspirées de l’éducation populaire pour cogiter sur ce qui nous anime, arpenter les thématiques du festival et partager ce qui nous met en mouvement : nos expériences, nos luttes, nos forces, nos silences, nos ressources… Allez savoir jusqu’où ça nous mènera !

13h PIQUE-NIQUE DE CLÔTURE

Rendez-vous dans la cour de la Muleta (entrée rue de la Paix) avec de quoi grignoter, s’amuser et profiter ensemble des derniers moments du festival.

Bourse du travail 3, rue Parmentier, 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

