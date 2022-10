BOURSE D’HIVER – VÊTEMENTS ET ÉQUIPEMENTS Rodemack Rodemack Catégories d’évènement: Moselle

2022-11-20 10:30:00 – 2022-11-20 17:00:00

Moselle Rodemack Moselle 0 EUR L’hiver approche. Profitez de ce vide-grenier de vêtements d’hiver pour vous rhabiller à moindre frais. Retrouvez des manteaux, bonnets, gants, combinaisons, pantalons et vestes de neige pour adultes et enfants. Mais aussi des équipements : skis, snowboard, casques, luges, chaussures de ski…Pour ceux souhaitant vendre, la table et les chaises sont fournies. Pour s’installer, attention, les places sont limitées. Buvette et restauration seront proposées. president@rodemack-foyer.eu +33 3 82 51 23 80 https://sites.google.com/rodemack-foyer.eu/foyer Place des Baillis Foyer socio-culturel Rodemack

