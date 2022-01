Bourse des loisirs créatifs Vic-en-Bigorre, 13 février 2022, Vic-en-Bigorre.

Première édition d’une bourse aux loisirs créatifs organisée par Pa’K’Laines.

Liste des exposants :

Pa’K’Laines : créations tricotées, laines, boutons, fermeture éclair, démonstration de tricotin

Brides Pluriel : créations au crochet

Look Chic : vêtements avec tissus africains, tissus africains

Bernadette Lagarde : ventes de ses créations et démonstration

La ferme des Pitchouns : créations au mohair, mohair de son élevage, miel et confiture.

Martine’s Créations: verre de Murano créations de bijoux et art de la table

Au fil du Sud : Sac, Accessoires Bébé et Maison éco-responsable

BriCrafts : Bijoux artisanaux

Natur’Aile bijoux, macramé

Stéphane LEFEBVRE : Chantournage et pyrogravure sur bois

Règles sanitaires en vigueur.

paklaines@gmail.com https://www.facebook.com/PaKLaines/

