Bourse des enfants salle des fêtes Tôtes, dimanche 10 mars 2024.

Bourse des enfants salle des fêtes Tôtes Seine-Maritime

Une bourse dédiée aux enfants est organisée à la salle des fêtes et à la salle socio-culturelle de Tôtes !

Buvette et crêpes sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10

fin : 2024-03-10

salle des fêtes Place du Général de Gaulle

Tôtes 76890 Seine-Maritime Normandie

L’événement Bourse des enfants Tôtes a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Terroir de Caux