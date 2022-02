Bourse des couturières et loisirs créatifs Froideconche Froideconche Catégories d’évènement: Froideconche

Froideconche Haute-Saône Froideconche EUR 0 0 L’association Scrapbooking et Loisirs créatifs organise sa 3ème bourse des couturières et loisirs créatifs à la salle des fêtes de Froideconche.

Scrapbooking, perles, laine, peinture, couture, tissus, quilling, pâte fimo.

Tarifs exposants : 5€ la table, 2 tables maxi.

