Les Ateliers de Coupe et Couture organisent une bourse des couturières le samedi 7 mia 2022. Vous pourrez y retrouver des tissus, des accessoires de couture et des créations artisanales. Des ateliers pour enfants seront également organisés de 15h à 17h30. Entrée gratuite de 14h à 18h par les Ateliers de Coupe et Couture Ateliers Coupe et Couture de Wattrelos 27 rue Stalingrad Wattrelos Wattrelos Nord

