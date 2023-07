Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple »? Bourse départementale du travail Bobigny Catégories d’Évènement: Bobigny

Seine-Saint-Denis Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple »? Bourse départementale du travail Bobigny, 16 septembre 2023, Bobigny. Visite guidée : La Bourse départementale du travail : une nouvelle « Maison du peuple »? Samedi 16 septembre, 14h30, 16h30 Bourse départementale du travail Sur inscription. Visite de fond en comble de l’œuvre balbynienne d’Oscar Niemeyer Découvrez la bourse du travail du Département de la Seine-Saint-Denis, l’une des rares œuvres françaises d’Oscar Niemeyer. Ce grand architecte brésilien est l’auteur du siège du parti communiste français, place du colonel Fabien à Paris, mais aussi des édifices majeurs de Brasilia, et co-auteur du siège de l’ONU à New-York. Visite conduite par Benoît Pouvreau, chargé d’inventaire du patrimoine culturel au Département de la Seine-Saint-Denis. Bourse départementale du travail 1 place de la Libération 93000 Bobigny Bobigny 93000 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}] Métro ligne 5 jusqu’à Bobigny-P. Picasso puis tram T1 en direction d’Asnières, station Libération. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

