Bourse d’échanges – Pièces détachées Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: 29150

Châteaulin

Bourse d’échanges – Pièces détachées Châteaulin, 18 septembre 2022, Châteaulin. Bourse d’échanges – Pièces détachées Lycée St-Louis 63 Grand’Rue Châteaulin

2022-09-18 – 2022-09-18 Lycée St-Louis 63 Grand’Rue

Châteaulin 29150 Pièces détachées, cyclo, auto, moto.

Miniatures, automobilia, outillage.

Buvette et restauration sur place.

Lycée St-Louis 63 Grand'Rue Châteaulin

