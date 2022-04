Bourse d’échanges de Véhicules anciens à Soultzmatt 2022 Soultzmatt Soultzmatt Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzmatt

Bourse d’échanges de Véhicules anciens à Soultzmatt 2022 Soultzmatt, 23 avril 2022, Soultzmatt. Bourse d’échanges de Véhicules anciens à Soultzmatt 2022 Soultzmatt

2022-04-23 – 2022-04-23

Soultzmatt Haut-Rhin Soultzmatt EUR Depuis plus de 30 ans, la Bourse d’Echanges autour des véhicules anciens du CVAAM se déroule au printemps à Soultzmatt. Pièces détachées autos et motos anciennes, documentation, miniatures… seront à dénicher pour les collectionneurs. Tandis que sur le parking extérieur de la salle des fêtes de Soultzmatt, on pourra découvrir des véhicules de collection, des véhicules restaurés ou des engins à restaurer. Cette manifestation à Soultzmatt accueille chaque année une centaine d’exposants, de nombreux véhicules anciens et près de 3 000 visiteurs venant des départements limitrophes comme le Territoire de Belfort, le Grand Est, mais aussi d’Allemagne, de Suisse, d’Italie… Ce rendez-vous, incontournable au fil des ans, s’adresse aux connaisseurs et aux personnes ayant des pièces à acheter ou échanger, aux collectionneurs, aux propriétaires de voitures anciennes qui souhaitent les vendre ou tout simplement aux amateurs de belles mécaniques. Cette bourse est organisée par le Club de Véhicules Anciens d’Alsace-Mulhouse Horaires: 8h00 – 18h00, 17h00 le dimanche Prix: 4€ gratuit pour les moins de 14 ans Bourse et exposition de véhicules anciens et de pièces. +33 3 89 61 04 81 Depuis plus de 30 ans, la Bourse d’Echanges autour des véhicules anciens du CVAAM se déroule au printemps à Soultzmatt. Pièces détachées autos et motos anciennes, documentation, miniatures… seront à dénicher pour les collectionneurs. Tandis que sur le parking extérieur de la salle des fêtes de Soultzmatt, on pourra découvrir des véhicules de collection, des véhicules restaurés ou des engins à restaurer. Cette manifestation à Soultzmatt accueille chaque année une centaine d’exposants, de nombreux véhicules anciens et près de 3 000 visiteurs venant des départements limitrophes comme le Territoire de Belfort, le Grand Est, mais aussi d’Allemagne, de Suisse, d’Italie… Ce rendez-vous, incontournable au fil des ans, s’adresse aux connaisseurs et aux personnes ayant des pièces à acheter ou échanger, aux collectionneurs, aux propriétaires de voitures anciennes qui souhaitent les vendre ou tout simplement aux amateurs de belles mécaniques. Cette bourse est organisée par le Club de Véhicules Anciens d’Alsace-Mulhouse Horaires: 8h00 – 18h00, 17h00 le dimanche Prix: 4€ gratuit pour les moins de 14 ans Soultzmatt

dernière mise à jour : 2022-04-22 par Office de tourisme de Guebwiller Soultz et des pays du Florival

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Soultzmatt Autres Lieu Soultzmatt Adresse Ville Soultzmatt lieuville Soultzmatt Departement Haut-Rhin

Soultzmatt Soultzmatt Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/soultzmatt/

Bourse d’échanges de Véhicules anciens à Soultzmatt 2022 Soultzmatt 2022-04-23 was last modified: by Bourse d’échanges de Véhicules anciens à Soultzmatt 2022 Soultzmatt Soultzmatt 23 avril 2022 Haut-Rhin Soultzmatt

Soultzmatt Haut-Rhin