Bourse d’échanges de plants et semences du SELLéo 87 à l’Escalier Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

Bourse d’échanges de plants et semences du SELLéo 87 à l’Escalier, 11 mars 2023, Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat . Bourse d’échanges de plants et semences du SELLéo 87 à l’Escalier 3 Place Gay Lussac

Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat

2023-03-11 10:00:00 10:00:00 – 2023-03-11 16:00:00 16:00:00 Saint-Léonard-de-Noblat

Haute-Vienne 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 10h à 16h à l’Escalier, 3 Place de la Collégiale. Entrée libre et gratuite ouvert à tous. Rens. : 06 48 99 45 67 ou selleo87@gmail.com Le système d’échange local SELléo87 propose une bourse d’échanges de plants et semences. Apportez vos graines, plans ou bons plants, afin d’enrichir vos jardins et connaissances en échangeant plantes, conseils, recettes et convivialité. 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

dernière mise à jour : 2023-02-24 par OT de St Léonard de Noblat

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Autres Lieu Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Adresse Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne OT de St Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Ville Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat lieuville 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Departement Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-leonard-de-noblatsaint-leonard-de-noblat ot de st leonard de noblat /

Bourse d’échanges de plants et semences du SELLéo 87 à l’Escalier 2023-03-11 was last modified: by Bourse d’échanges de plants et semences du SELLéo 87 à l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat 11 mars 2023 Haute-Vienne OT de St Léonard de Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Saint-Léonard-de-NoblatSaint-Léonard-de-Noblat OT de St Léonard de Noblat Haute-Vienne