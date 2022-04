Bourse d’échanges de plants et semences à l’Escalier

2022-04-24 – 2022-04-24 Rdv de 9h à 17h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou association@lescalier87.org Le Système d’Echange Local SEL Léo 87 vous invite à sa bourse d’échange de plants et semences. Apportez des graines ou plants pour enrichir nos jardins et nos connaissances en échangeant plantes, conseils, recettes et convivialité (repas tiré du sac). Rdv de 9h à 17h à l’Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou association@lescalier87.org dernière mise à jour : 2022-04-14 par

