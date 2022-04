BOURSE D’ECHANGES DE PIECES AUTOS-MOTOS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz

Loire-Atlantique

BOURSE D’ECHANGES DE PIECES AUTOS-MOTOS Chaumes-en-Retz, 8 mai 2022, Chaumes-en-Retz. BOURSE D’ECHANGES DE PIECES AUTOS-MOTOS Complexe sportif des Chaumes Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

2022-05-08 08:00:00 – 2022-05-08 17:00:00 Complexe sportif des Chaumes Arthon en Retz

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique 8ème bourse d’échanges de pièces autos, motos et exposition de véhicules anciens, stand motos d’endurance. secretariat.joebar@outlook.fr +33 6 50 91 21 32 Complexe sportif des Chaumes Arthon en Retz Chaumes-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Chaumes-en-Retz, Loire-Atlantique Autres Lieu Chaumes-en-Retz Adresse Complexe sportif des Chaumes Arthon en Retz Ville Chaumes-en-Retz lieuville Complexe sportif des Chaumes Arthon en Retz Chaumes-en-Retz Departement Loire-Atlantique

BOURSE D’ECHANGES DE PIECES AUTOS-MOTOS Chaumes-en-Retz 2022-05-08 was last modified: by BOURSE D’ECHANGES DE PIECES AUTOS-MOTOS Chaumes-en-Retz Chaumes-en-Retz 8 mai 2022 Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique