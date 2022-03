Bourse d’échanges de capsules Patro’caps Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres Catégories d’évènement: Aube

Saint-Parres-aux-Tertres

Bourse d’échanges de capsules Patro’caps Saint-Parres-aux-Tertres, 6 mars 2022, Saint-Parres-aux-Tertres. Bourse d’échanges de capsules Patro’caps Salle Deterre Chevalier Mairie de St Parres aux Tertres Saint-Parres-aux-Tertres

2022-03-06 – 2022-03-06 Salle Deterre Chevalier Mairie de St Parres aux Tertres

Saint-Parres-aux-Tertres Aube Saint-Parres-aux-Tertres Eur Port du masque obligatoire. patrocaps@gmail.com +33 3 25 81 67 71 https://www.facebook.com/groups/309375094276495/ Port du masque obligatoire. Salle Deterre Chevalier Mairie de St Parres aux Tertres Saint-Parres-aux-Tertres

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Aube, Saint-Parres-aux-Tertres Autres Lieu Saint-Parres-aux-Tertres Adresse Salle Deterre Chevalier Mairie de St Parres aux Tertres Ville Saint-Parres-aux-Tertres lieuville Salle Deterre Chevalier Mairie de St Parres aux Tertres Saint-Parres-aux-Tertres Departement Aube

Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres Aube https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-parres-aux-tertres/

Bourse d’échanges de capsules Patro’caps Saint-Parres-aux-Tertres 2022-03-06 was last modified: by Bourse d’échanges de capsules Patro’caps Saint-Parres-aux-Tertres Saint-Parres-aux-Tertres 6 mars 2022 Aube Saint-Parres-aux-Tertres

Saint-Parres-aux-Tertres Aube