Bourse d'échange,expo auto anciennes Salle omnisports, 12 mars 2023, Beaussais-sur-Mer

Côtes dArmor Beaussais-sur-Mer 7ème bourse d’échange organisée par VM 22, Vintage Mécanique 22 (anciennement LVMCE22) Vente voiture de collection autorisé pour les particuliers.

Bar et petite restauration sur place.

Règlement et inscriptions par mail +33 6 22 91 19 99

