BOURSE D’ÉCHANGE PLANTES, BOUTURES ET GRAINES MAM Béziers, samedi 25 mai 2024.

BOURSE D’ÉCHANGE PLANTES, BOUTURES ET GRAINES MAM Béziers Hérault

Le troc de boutures et de semences, c’est partager ses richesses et son expérience avec d’autres. Un moment convivial et d’échanges en perspective !

Le troc de boutures et de semences, c’est partager ses richesses et son expérience avec d’autres. Un moment convivial et d’échanges en perspective ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 10:00:00

fin : 2024-05-25 13:00:00

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

L’événement BOURSE D’ÉCHANGE PLANTES, BOUTURES ET GRAINES MAM Béziers a été mis à jour le 2024-03-29 par OT BEZIERS MEDITERRANEE