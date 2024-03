Bourse d’échange modèles réduits Baldenheim, dimanche 17 mars 2024.

Bourse d’échange modèles réduits Baldenheim Bas-Rhin

Bourse internationale d’échanges de modèles réduits, voitures miniatures, trains et jouets anciens

7ème bourse internationale d’échange de modèles réduits, voitures miniatures, trains et jouets anciens. Repas (plat et dessert) et petite restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 09:00:00

fin : 2024-03-17 16:00:00

3 rue du Château

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est fabio.lecce@outlook.com

