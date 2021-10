Arnage Arnage 72230, Arnage BOURSE D’ÉCHANGE MINÉRAUX ET FOSSILES Arnage Arnage Catégories d’évènement: 72230

Arnage

BOURSE D’ÉCHANGE MINÉRAUX ET FOSSILES Arnage, 16 octobre 2021, Arnage. BOURSE D’ÉCHANGE MINÉRAUX ET FOSSILES 2021-10-16 – 2021-10-17 Salle de la Bulle, Mairie d’Arnage Place François Mitterrand

Arnage 72230 Arnage Sarthe Exposition de minéraux et fossiles organisée par la ville d’Arnage et l’ASL du CE Renault. Présence d’une soixantaine d’exposants venus de toute la France. Tous les visiteurs peuvent participer aux échanges.

Le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 9h à 17h, Salle de La Bulle à Arnage. Entrée Gratuite. Pass sanitaire obligatoire.

Détails Catégories d’évènement: 72230, Arnage Autres Lieu Arnage Adresse Salle de la Bulle, Mairie d'Arnage Place François Mitterrand Ville Arnage lieuville 47.90664#0.2445