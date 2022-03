Bourse d’échange : Le J.E.U du Pic Campan Campan Catégories d’évènement: Campan

Hautes-Pyrénées

Bourse d’échange : Le J.E.U du Pic Campan, 20 mars 2022, Campan. Bourse d’échange : Le J.E.U du Pic ruelle après le café du Sapeur CAMPAN Campan

2022-03-20 10:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 ruelle après le café du Sapeur CAMPAN

Campan Hautes-Pyrénées Campan – Réunion de présentation – Boissons chaudes offertes

– Repas partagé en auberge espagnole – Apportez vos couverts

– Réunion de présentation – Boissons chaudes offertes

– Repas partagé en auberge espagnole – Apportez vos couverts

– Bourse d'échange – Apportez vos tables et chaises Participation libre à partir de 2€

