Bourse d'échange et exposition, 10 mai 2022

Venez aussi découvrir “Les photos de Blangy”, une exposition de Jean-Pierre Johannès ! Accueil Venez nombreux à notre première bourse d’échange ! Nous comptons sur tous les collectionneurs du secteur et de la région pour échanger et valoriser leurs objets.

