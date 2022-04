BOURSE D’ECHANGE DE PLANTES, DE BOUTURES ET DE GRAINES Béziers Béziers Catégories d’évènement: 34500

Béziers

BOURSE D’ECHANGE DE PLANTES, DE BOUTURES ET DE GRAINES Béziers, 11 juin 2022, Béziers. BOURSE D’ECHANGE DE PLANTES, DE BOUTURES ET DE GRAINES Béziers

2022-06-11 – 2022-06-11

Béziers 34500 Béziers Venez échanger et récupérer des boutures, des graines ou encore des plantes, entre passionnés. À l’occasion de cette bourse d’échange, venez discuter autour des végétaux, des conseils de jardinage et pourquoi pas, découvrir de nouvelles plantes. Ces échanges permettent, en plus de l’aspect social, de faire circuler la biodiversité cultivée.

+33 4 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/

Béziers

