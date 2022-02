Bourse d’échange de pièces auto, moto, solex… Salle des fêtes et parking Sandillon Catégorie d’évènement: Sandillon

Bourse d’échange de pièces auto, moto, solex… Salle des fêtes et parking, 13 mars 2022, Sandillon. Bourse d’échange de pièces auto, moto, solex…

Salle des fêtes et parking, le dimanche 13 mars à 06:00

A la recherche de la pièce rare, unique, ou à la découverte de moyens de locomotion exceptionnels : autos, motos, Solex, cyclomoteurs, vélos anciens, tracteurs, miniatures… Exposition de voitures anciennes à l’extérieur et exposition de Solex et de vélos anciens sur la scène à l’intérieur A la recherche de la pièce rare, unique, ou à la découverte de moyens de locomotion exceptionnels Salle des fêtes et parking Sandillon Sandillon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-13T06:00:00 2022-03-13T16:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Sandillon Autres Lieu Salle des fêtes et parking Adresse Sandillon Ville Sandillon lieuville Salle des fêtes et parking Sandillon

Salle des fêtes et parking Sandillon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sandillon/

Bourse d’échange de pièces auto, moto, solex… Salle des fêtes et parking 2022-03-13 was last modified: by Bourse d’échange de pièces auto, moto, solex… Salle des fêtes et parking Salle des fêtes et parking 13 mars 2022 Salle des fêtes et parking Sandillon Sandillon

Sandillon