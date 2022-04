BOURSE D’ÉCHANGE DE GRAINES ET DE PLANTS Les Plans Les Plans Catégories d’évènement: Hérault

Les Plans Hérault Les Plans Comme l’an passé , Le Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac organise

le dimanche 15 mai à Campeyroux une bourse d’échange de graines et de

plants.

De nombreuses associations amies seront présentes pour que cette journée

soit l’occasion, comme toujours, de partager savoir-faire et

