Hérault Saint-Étienne-de-Gourgas le Collectif des Semeurs du Lodévois-Larzac vous invite à venir partager une journée autour de l’échange de graines, de plants et de greffons le dimanche 5 février

2023 à Saint Etienne de Gourgas.

Une occasion de rencontrer des passionnés de semences paysannes des

environs, mais aussi de plus loin, avec nos amis de Via Campesina qui

Une occasion de rencontrer des passionnés de semences paysannes des environs, mais aussi de plus loin, avec nos amis de Via Campesina qui nous présenterons la problématique des communs agricoles à travers le monde.

environs, mais aussi de plus loin, avec nos amis de Via Campesina qui

nous présenterons la problématique des communs agricoles à travers le monde +33 4 67 23 84 60 Saint-Étienne-de-Gourgas

