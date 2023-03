Bourse d’echange au conservatoire du machinisme agricole Conservatoire du Machinisme Agricole Velesmes-Échevanne Velesmes-Échevanne Catégories d’Évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Velesmes-Échevanne Exposition véhicules anciens de 9 h à 18 h – buvette et restauration sur place. Dégustation de gaufres à l’ancienne remyrougeol@gmail.com +33 6 80 87 18 04 Conservatoire du Machinisme Agricole 15 rue de l’hermitage Velesmes-Échevanne

