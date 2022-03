Bourse de vêtements, jouets et puériculture printemps-été – Du 31 mars au 3 avril Salle polyvalente Pibrac Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pibrac

Bourse de vêtements, jouets et puériculture printemps-été – Du 31 mars au 3 avril Salle polyvalente, 31 mars 2022, Pibrac. Bourse de vêtements, jouets et puériculture printemps-été – Du 31 mars au 3 avril

du jeudi 31 mars au dimanche 3 avril à Salle polyvalente

Vente : samedi 2 avril de 10h à 18h dimanche 3 avril de 10h à 12h et 15h à 17h Dépôt : jeudi 31 mars après-midi vendredi 1er avril matin et après-midi Prise de rdv uniquement par téléphone au 07 81 52 89 24 le 18 mars de 9h à 12h et les 21-22 mars de 9h à 10h30 – (dans la limite des places disponibles). 2 listes maximum par déposant présent lors du dépôt. Le même déposant ne peut effectuer qu’un seul dépôt pendant les 2 jours de dépôt. – max. 16 vêtements d’été par liste (layette, enfant, adolescent, femme) – dont max. 5 articles parmi les jouets/livres/articles de puériculture – + 1 paire de chaussures/1 accessoire de mode ou 2 accessoires de mode Droit de dépôt par liste : 2 euros Une participation de 20% sera prélevée sur le prix de vente. Restitution des articles invendus : mardi 5 avril de 11h à 12h30 et 16h30 à 18h30 Seuls les articles propres, en bon état et non démodés seront acceptés. Salle polyvalente 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Pibrac Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T18:00:00;2022-04-01T09:00:00 2022-04-01T18:00:00;2022-04-02T10:00:00 2022-04-02T18:00:00;2022-04-03T10:00:00 2022-04-03T12:00:00;2022-04-03T15:00:00 2022-04-03T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Pibrac Autres Lieu Salle polyvalente Adresse 6 Boulevard des Écoles, 31820 Pibrac Ville Pibrac lieuville Salle polyvalente Pibrac Departement Haute-Garonne

Salle polyvalente Pibrac Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pibrac/

Bourse de vêtements, jouets et puériculture printemps-été – Du 31 mars au 3 avril Salle polyvalente 2022-03-31 was last modified: by Bourse de vêtements, jouets et puériculture printemps-été – Du 31 mars au 3 avril Salle polyvalente Salle polyvalente 31 mars 2022 PIBRAC Salle polyvalente Pibrac

Pibrac Haute-Garonne