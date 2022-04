Bourse de puériculture – vide greniers Céaux-d’Allègre Céaux-d'Allègre Catégories d’évènement: Céaux-d'Allègre

Haute-Loire

Bourse de puériculture – vide greniers Céaux-d’Allègre, 1 mai 2022, Céaux-d'Allègre. Bourse de puériculture – vide greniers salle polyvalente le bourg Céaux-d’Allègre

2022-05-01 – 2022-05-01 salle polyvalente le bourg

Céaux-d’Allègre Haute-Loire Céaux-d’Allègre L’APE Céaux en fête organise la bourse de puériculture – vide greniers de 9h à 18h avec vente de muguets et restauration apeceauxenfete@orange.fr +33 6 81 40 89 34 salle polyvalente le bourg Céaux-d’Allègre

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Céaux-d'Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Céaux-d'Allègre Adresse salle polyvalente le bourg Ville Céaux-d'Allègre lieuville salle polyvalente le bourg Céaux-d'Allègre Departement Haute-Loire

Bourse de puériculture – vide greniers Céaux-d’Allègre 2022-05-01 was last modified: by Bourse de puériculture – vide greniers Céaux-d’Allègre Céaux-d'Allègre 1 mai 2022 Céaux-d'Allègre Haute-Loire

Céaux-d'Allègre Haute-Loire