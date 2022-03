Bourse de puériculture Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Catégories d’évènement: Isère

LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN

Bourse de puériculture Les Avenières Veyrins-Thuellin, 19 mars 2022, Les Avenières Veyrins-Thuellin. Bourse de puériculture Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin

2022-03-19 07:00:00 07:00:00 – 2022-03-19 17:00:00 17:00:00 Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud

Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère Les Avenières Veyrins-Thuellin Le moment pour habiller les enfants et trouver leur prochain jouet, mais également préparer l’arrivée de bébé à petit prix ! Bonnes affaires au rendez vous !

Respect du protocole sanitaire demandé sur les stands. labricoleandcompagnie38@gmail.com +33 6 40 33 90 21 Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin

dernière mise à jour : 2022-03-05 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, LES AVENIERES VEYRINS THUELLIN Autres Lieu Les Avenières Veyrins-Thuellin Adresse Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Ville Les Avenières Veyrins-Thuellin lieuville Salle des Fêtes de Ciers Rue du Capitaine Micoud Les Avenières Veyrins-Thuellin Departement Isère

Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-avenieres-veyrins-thuellin/

Bourse de puériculture Les Avenières Veyrins-Thuellin 2022-03-19 was last modified: by Bourse de puériculture Les Avenières Veyrins-Thuellin Les Avenières Veyrins-Thuellin 19 mars 2022 Isère Les Avenières Veyrins-Thuellin

Les Avenières Veyrins-Thuellin Isère