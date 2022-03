Bourse de pièces autos, motos, cyclos Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle

Deux-Sèvres

Bourse de pièces autos, motos, cyclos Celles-sur-Belle, 14 mai 2022, Celles-sur-Belle. Bourse de pièces autos, motos, cyclos place du 8 mai Salle des fêtes Celles-sur-Belle

2022-05-14 – 2022-05-15 place du 8 mai Salle des fêtes

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres Bourse de pièces autos, mots, cyclos Les 14 et 15 mai 2022 à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle 10e édition organisée par le club 3AM79 Exposants sous abri

Restauration sur place exposition de cyclos sports et de véhicules anciens Inscriptions : Michel 06 76 70 54 83 Bourse de pièces autos, mots, cyclos Les 14 et 15 mai 2022 à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle 10e édition organisée par le club 3AM79 Exposants sous abri

Restauration sur place exposition de cyclos sports et de véhicules anciens Inscriptions : Michel 06 76 70 54 83 +33 6 76 70 54 83 Bourse de pièces autos, mots, cyclos Les 14 et 15 mai 2022 à la salle des fêtes de Celles-sur-Belle 10e édition organisée par le club 3AM79 Exposants sous abri

Restauration sur place exposition de cyclos sports et de véhicules anciens Inscriptions : Michel 06 76 70 54 83 Pixabay

place du 8 mai Salle des fêtes Celles-sur-Belle

dernière mise à jour : 2022-03-18 par

Détails Catégories d’évènement: Celles-sur-Belle, Deux-Sèvres Autres Lieu Celles-sur-Belle Adresse place du 8 mai Salle des fêtes Ville Celles-sur-Belle lieuville place du 8 mai Salle des fêtes Celles-sur-Belle Departement Deux-Sèvres

Bourse de pièces autos, motos, cyclos Celles-sur-Belle 2022-05-14 was last modified: by Bourse de pièces autos, motos, cyclos Celles-sur-Belle Celles-sur-Belle 14 mai 2022 Celles-sur-Belle Deux-Sèvres

Celles-sur-Belle Deux-Sèvres