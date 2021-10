Saint-Clément Saint-Clément Saint-Clément, Yonne Bourse de Noël Saint-Clément Saint-Clément Catégories d’évènement: Saint-Clément

Yonne

Bourse de Noël Saint-Clément, 13 novembre 2021, Saint-Clément. Bourse de Noël 2021-11-13 – 2021-11-13 Salle des fêtes Place de l’Eglise

Saint-Clément Yonne EUR Le Trait d’Union Clémentin organise une bourse de Noël.

Les dépôts de jouets, de vêtements de soirée, ski, vélos, livres, DVD, fourrures, bijoux, puériculture, jeux vidéo, cadeaux auront lieu aux dates suivantes :

– jeudi 11 novembre de 13h30 à 17h

– vendredi 12 novembre de 9h à 12h Les ventes se feront le 13 novembre de 9h à 17h30 et le 14 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Les invendus seront rendus le 16 novembre de 10h à 16h30. +33 3 86 95 04 18 Le Trait d’Union Clémentin organise une bourse de Noël.

Les dépôts de jouets, de vêtements de soirée, ski, vélos, livres, DVD, fourrures, bijoux, puériculture, jeux vidéo, cadeaux auront lieu aux dates suivantes :

– jeudi 11 novembre de 13h30 à 17h

– vendredi 12 novembre de 9h à 12h Les ventes se feront le 13 novembre de 9h à 17h30 et le 14 novembre de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.

Les invendus seront rendus le 16 novembre de 10h à 16h30. dernière mise à jour : 2021-10-16 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Clément, Yonne Autres Lieu Saint-Clément Adresse Salle des fêtes Place de l'Eglise Ville Saint-Clément lieuville 48.2172#3.28781