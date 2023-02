Journée de Formation « Champ Éducatif » sur l’exposition « Avant l’orage » Bourse de Commerce – Pinault Collection Paris Catégorie d’Évènement: Paris

A destination des Enseignants, des Coordinateurs et des Relais du champ socio-culturel Bourse de Commerce – Pinault Collection 2 rue de Viarmes, 75001 Paris Quartier Les Halles Paris 75001 Île-de-France [{« link »: « https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/avant-lorage »}] La Bourse de Commerce – Pinault Collection est heureuse de vous inviter à l’occasion d’un après-midi de formation.

Mercredi 15 février de 14h à 16h

Ce moment convivial est l’occasion de mettre en lumière les notions artistiques de notre nouvelle saison d’exposition « Avant l’orage », de rencontrer l’équipe éducative de la Bourse de Commerce et de discuter des enjeux pédagogiques de vos futures visites. Programme

14h-15h :

Présentation de l’offre de médiation culturelle à destination des Groupes « Éducation » à la Bourse de Commerce

Nadia Oster, Responsable de la billetterie et des réservations de la Bourse de Commerce – Pinault Collection. Présentation des thématiques pédagogiques abordées par l’exposition « Avant l’orage »

Audrey Norcia, médiatrice-référente contenu pour l’exposition « Avant l’orage » à la Bourse de Commerce – Pinault Collection. 15h-16h :

Visites de l’exposition « Avant l’orage » (1h)

Par l’équipe de médiation culturelle. Vous pourrez découvrir l’exposition et le bâtiment, guidés par un médiateur culturel ou bien visiter librement la Bourse de Commerce ; les médiateurs seront également disponibles dans les salles d’expositions pour vous fournir des éclairages sur les œuvres et les artistes

2023-02-15T16:00:00+01:00 Dineo Seshee Bopape, lerato laka le a phela le a phela le a phela my love is alive, is alive, is alive, 2022

