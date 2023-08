Visite de la Bourse de Commerce Bourse de Commerce Paris, 16 septembre 2023, Paris.

Visite de la Bourse de Commerce 16 et 17 septembre Bourse de Commerce Gratuit sur réservation

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Bourse de Commerce ouvre gratuitement ses portes au public, de 11h à 19h, sur réservation, pour l’inviter à explorer l’architecture historique du lieu et lui faire découvrir ses expositions.

En famille, seul ou entre amis, arpentez le bâtiment et découvrez la coupole en fer – l’une des premières réalisées en France –, la Salle des Machines, l’escalier à double révolution ou encore le cylindre de béton de Tadao Ando… Nos médiateurs-conférenciers sont disponibles dans les salles du musée pour vous dévoiler l’histoire du bâtiment, vous présenter ses différents éléments architecturaux datant du 16e siècle à nos jours, ainsi que les œuvres exposées.

Dans l’Auditorium, visionnez le film dévoilant les coulisses de l’exceptionnel chantier de la Bourse de Commerce, ayant précédé l’ouverture du musée en 2021.

Avec l’App en ligne, gratuite et sans téléchargement, laissez-vous porter à travers cinq siècles d’histoire de ce bâtiment emblématique du quartier des Halles à Paris, en écoutant le parcours audio immersif « Gens de la Bourse ».

Pour découvrir le musée à hauteur d’enfants, un livret de visite accompagnant l’observation du bâtiment est disponible gratuitement au Salon du musée ou en téléchargement en ligne.

Les visites guidées :

Visites « éclairage » : Les médiateurs-conférenciers vous proposent des éclairages introductifs sur l’histoire du bâtiment et les expositions. Départ depuis le Salon toutes les 15 min.

Petites visites en famille : Guidés par des médiateurs-conférenciers, les jeunes visiteurs et leurs accompagnants partent, main dans la main, à la découverte du musée, de son histoire, ses œuvres et ses secrets. Départ depuis le Salon toutes les heures.

Accès gratuit, sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Thème 2023 : le patrimoine vivant

Déployée au sein du bâtiment de la Bourse de Commerce, l’exposition « Avant l’orage » invite à un cheminement, de l’ombre à la lumière, au travers d’installations et d’œuvres de la Collection Pinault — emblématiques pour certaines, inédites pour d’autres — d’une quinzaine d’artistes qui métamorphosent tous les espaces de la Bourse de Commerce. Sur fond de dérèglement climatique, dans l’urgence de notre présent, avant que l’orage à nouveau n’éclate, les artistes exposés inventent des écosystèmes instables figurant d’inédites saisons dans lesquels le visiteur est invité à s’immerger.

Mouvements cosmiques, biotopes en mutation, paysages en transition, cartographies atmosphériques, telles sont les pratiques et connaissances liées à la nature et à l’univers explorées au travers des œuvres de l’exposition. Une manière de mettre en lumière un patrimoine vivant fragile qu’il nous revient de protéger…

Bourse de Commerce 2 rue de Viarmes 75001 Paris Paris 75001 Paris Île-de-France 01 55 04 60 60 https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce [{« type »: « link », « value »: « https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/journees-du-patrimoine-2023 »}] https://www.pinaultcollection.com/fr/boursedecommerce/journees-du-patrimoine-2023 Métro ligne 1 station Louvre – Rivoli ligne 4 station Les Halles ligne 7ligne 11ligne 14station Châtelet / RER ligne A ligne B ligne D gare de Châtelet – Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Bourse de Commerce — Pinault Collection © Tadao Ando Architect & Associates, Niney et Marca Architectes, Agence Pierre-Antoine Gatier / Phot : Patricl Tourneboeuf