LES ENFANTS DU PATRIMOINE : Des visites guidées et ateliers à la Bourse de Commerce

La Bourse de Commerce – Pinault Collection, musée d’art contemporain situé en plein coeur de Paris, propose le vendredi 15 septembre de 11h à 19h des visites guidées et activités gratuites pour les groupes scolaires, de la maternelle à l’université.

MATERNELLES

Visites contées « Un voyage sur les nuages »

Tels de petits et grands nuages, partez pour une promenade à la découverte de paysages étonnants : cerisiers géants en fleurs, glacier de craie, barrière de corail acidulée, cocons d’algues habités… Guidés par un médiateur, découvrez un monde de couleurs, de sons, de sensations où les végétaux et les animaux tentent de réinventer de nouvelles saisons.

2 visites contées (30mn) à 11h et 14h30.

ÉLEMENTAIRES

Atelier « L’archi donne le tournis »

Cet atelier propose aux enfants de découvrir l’architecture de la Bourse de Commerce à travers leurs sensations physiques, sonores ou visuelles. Après une visite ludique explorant le bâtiment sous le prisme de leurs ressentis et de leurs émotions, les jeunes visiteurs réaliseront une petite maquette comme une boîte à trésors ou à souvenirs, donnant forme à leur expérience au musée.

2 ateliers (1h30) à 11h15 et 14h15.

Visites guidées « On est où ? » sur les coulisses du musée

D’où viennent les œuvres d’art ? Qui choisit de les exposer ? Comment les installe-t-on ? Qu’est-ce qu’un cartel ?… Une visite pour répondre à toutes ces questions et entrevoir le fonctionnement d’un musée.

2 visites (1h15) à 11h30 et 15h.

SECONDAIRES ET ÉTUDIANTS

Visites guidées « Archivisite »

Vue de l’extérieur, dessinant un cercle parfait, unique dans le paysage parisien, la Bourse de Commerce est un « ovni architectural ». Décollage immédiat : cette visite vous propose un étonnant voyage à travers les cinq siècles d’histoire et de transformations architecturales du bâtiment. Découvrez « le palais de la reine », « le garde-manger de la ville » , « le magasin mondial », « le musée d’art contemporain » et observez tous les éléments qui composent cette architecture unique.

4 visites à 11h45, 14h45, 15h45 et 16h15.

Pour réserver contactez notre service groupes au 01 55 04 60 70 ou à l’adresse groupes@pinaultcollection.com.

