Nuit européenne des musées à la Bourse de Commerce Samedi 13 mai, 19h00 Bourse de Commerce Gratuit sur réservation

Pour sa seconde participation à la Nuit européenne des Musées, la Bourse de Commerce — Pinault Collection inaugurée en mai 2021, accueille les visiteurs pour une nocturne gratuite exceptionnelle de 19h à 00h. En famille, entre amis, ce samedi 13 mai sera l’occasion de découvrir l’architecture du monument et l’exposition « Avant l’orage ».

Venez découvrir l’histoire et l’architecture de la Bourse de Commerce : vue de l’extérieur, dessinant un cercle parfait, unique dans le paysage parisien, la Bourse de Commerce est un « ovni architectural ». Embarquez pour un étonnant voyage à travers les cinq siècles d’histoire et de transformations architecturales du bâtiment. Découvrez ses grands décors restaurés, ses vestiges préservés, en dialogue avec l’intervention radicale et méditative de l’architecte contemporain Tadao Ando.

Promenez-vous au sein de l’exposition « Avant l’orage » : vous pensiez qu’il n’y avait que quatre saisons ? Quinze artistes de la Collection réinventent des écosystèmes et bouleversent la perception du monde qui nous entoure. Dans l’architecture de béton de la Bourse de Commerce, ils font apparaître des paysages inédits et amènent la nature à l’intérieur du musée. Peintures, vidéos, installations… avant que l’orage n’éclate, faites une nouvelle expérience de l’art.

Bourse de Commerce 2 rue Viarmes 75002 Paris

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

© Florent Michel