Salle des fêtes, Saint-Denis-en-Val, le dimanche 12 décembre à 08:30

La 41e BourserRégionale qui n’a pas pu se tenir en 2021, aura lieu le 12 décembre à Saint-Denis-en -Val. Nombreux vendeurs et illustrateurs présents. Thème de cette année : « Jeanne d’Arc à toutes les sauces ». Publication de deux hors-séries et exposition. 41e Bourse régionale. Énormément de cartes postales anciennes et modernes. Présence d’illustrateurs Salle des fêtes,Saint-Denis-en-Val Rue de bourgneuf, Saint-Denis-en-Val Gennes-Val-de-Loire Grézillé Maine-et-Loire

