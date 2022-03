Bourse de BD et multicollection Ohnenheim Ohnenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ohnenheim

Bourse de BD et multicollection Ohnenheim, 13 mars 2022, Ohnenheim. Bourse de BD et multicollection Ohnenheim

2022-03-13 – 2022-03-13

Ohnenheim Bas-Rhin Ohnenheim EUR Une quarantaine d’exposants viendront des 4 coins d’Alsace et d’un peu plus loin pour la bourse d’échange des collectionneurs et amateurs de BD, CD, DVD, timbres, cartes postales anciennes, monnaies, trains, maquettes, jouets miniatures, flacons de parfum, poupées, peluches, livres et objets de passion de tous ordres. Exposition, vente de centaines de BD, CD, timbres, monnaies et toutes sortes d’objets de collection. +33 3 88 74 93 00 Une quarantaine d’exposants viendront des 4 coins d’Alsace et d’un peu plus loin pour la bourse d’échange des collectionneurs et amateurs de BD, CD, DVD, timbres, cartes postales anciennes, monnaies, trains, maquettes, jouets miniatures, flacons de parfum, poupées, peluches, livres et objets de passion de tous ordres. Ohnenheim

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ohnenheim Autres Lieu Ohnenheim Adresse Ville Ohnenheim lieuville Ohnenheim Departement Bas-Rhin

Ohnenheim Ohnenheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ohnenheim/

Bourse de BD et multicollection Ohnenheim 2022-03-13 was last modified: by Bourse de BD et multicollection Ohnenheim Ohnenheim 13 mars 2022 Bas-Rhin Ohnenheim

Ohnenheim Bas-Rhin