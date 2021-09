Saint-Martin-du-Lac Saint-Martin-du-Lac Saint-Martin-du-Lac, Saône-et-Loire Bourse d’Automne d’oiseaux exotiques, de cages et volières Saint-Martin-du-Lac Saint-Martin-du-Lac Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Lac

Saône-et-Loire

Bourse d’Automne d’oiseaux exotiques, de cages et volières Saint-Martin-du-Lac, 3 octobre 2021, Saint-Martin-du-Lac. Bourse d’Automne d’oiseaux exotiques, de cages et volières 2021-10-03 09:30:00 – 2021-10-03 17:00:00 Salle Polyvalente Le Bourg

Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire Saint-Martin-du-Lac Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 15 15 EUR L’OCPB organise une bourse d’oiseaux exotiques de cages et volière .

Des éleveurs de plusieurs départements seront présents avec leurs oiseaux (Canaris, Becs droits, Agapornis, Petites, Moyennes et Grandes Perruches). mais aussi des cochon d’inde péruvien. Sur place : buvette, loterie, alimentation animale, restauration préparé par l’Auberge du Père Félix. jacqueline.bouland@sfr.fr +33 3 58 42 00 30 L’OCPB organise une bourse d’oiseaux exotiques de cages et volière .

Des éleveurs de plusieurs départements seront présents avec leurs oiseaux (Canaris, Becs droits, Agapornis, Petites, Moyennes et Grandes Perruches). mais aussi des cochon d’inde péruvien. Sur place : buvette, loterie, alimentation animale, restauration préparé par l’Auberge du Père Félix. dernière mise à jour : 2021-09-23 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme SIT Bourgogne-Franche-ComtéSIT Bourgogne-Franche-Comté

Détails Catégories d’évènement: Saint-Martin-du-Lac, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Martin-du-Lac Adresse Salle Polyvalente Le Bourg Ville Saint-Martin-du-Lac lieuville 46.25269#4.04475