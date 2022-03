Bourse d’Antiquités Militaires Parc des Expositions de Metz Métropole, 19 juin 2022, Metz.

Bourse d’Antiquités Militaires

Parc des Expositions de Metz Métropole, le dimanche 19 juin à 09:00

C’est le rendez-vous des passionnés, où vous pourrez trouver des insignes, uniformes, objets militaires en tous genres ainsi que des armuriers. Cet événement vous offrira un réel voyage dans le temps et une rétrospective captivante. La Bourse d’Antiquités Militaires est aussi pensée pour être un lieu de rencontres et d’échanges entre collectionneurs et visiteurs. On y trouvera des armes anciennes et des insignes militaires, mais aussi des articles médiévaux tels que des épées, des cuirasses, des sabres, et bien entendu des uniformes, des couteaux de collection, des livres d’Histoire, des décorations, des plans et cartes postales, des figurines, des jouets, des objets de la vie militaire : gourdes, casques, cantines, chaussures…

Prix public 5€

Parc des Expositions de Metz Métropole rue de la grange aux bois Metz Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-19T09:00:00 2022-06-19T16:30:00