L’Aventure Peugeot organise sa sixième bourse aux pièces détachées, accessoires et documentation technique pour les véhicules anciens à 2 et 4 roues (et youngtimers), et de TOUTES MARQUES ! Son service Classic proposera à la vente de nombreuses pièces issues d’anciens stocks mais également des pièces refabriquées, des pneumatiques de la gamme Michelin Classic, des accessoires et de la documentation technique. **À noter :** Pour les visiteurs, l’accès à la bourse sera gratuit. Si vous souhaitez être exposant, les tarifs pour un emplacement nu sont de 3€/ml/jour. Il reste quelques places à réserver par mail à [[musee@peugeot.com](mailto:musee@peugeot.com)](mailto:musee@peugeot.com) Dans le cadre de ces Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée du Musée de L’Aventure Peugeot sera à tarif réduit pour tous : 5€ l’entrée adulte et 3€ l’entrée enfant (7-18 ans). C’est l’occasion de découvrir l’exposition consacrée à la PEUGEOT 106, 30 ans déjà !

