Bourse classic de l’Aventure Peugeot Sochaux, 18 septembre 2021, Sochaux.

Bourse classic de l’Aventure Peugeot 2021-09-18 – 2021-09-18 Musée de l’Aventure Peugeot Carrefour de l’Europe

Sochaux Doubs Sochaux

L’AVENTURE PEUGEOT organise sa sixième bourse aux pièces détachées,

accessoires et documentation technique pour les véhicules anciens à 2 et 4 roues (et youngtimers), de toutes marques, dans la cour de l’atelier du Musée de l’Aventure Peugeot à Sochaux, non plus sur un jour mais sur deux jours, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021.

> Bourse Classic : samedi 18 septembre de 13h à 18h et dimanche 19 septembre de 8h à 17h

> Accès gratuit pour le public

> Exposants : 3€/ml/jour (inscription auprès de musee@peugeot.com)

Musée de L’Aventure Peugeot pour les Journées du Patrimoine 2021 (18 et 19 septembre)

Horaires : de 10h à 18h

Tarifs : 5 € en plein tarif, 3 € pour les enfants de 7 à 18 ans.

Entrée gratuite pour les enfants de

moins de 7 ans et les membres de L’Aventure Peugeot Citroën DS.

* Sous réserve des autorisations préfectorales et conditions sanitaires favorables

musee@peugeot.com +33 3 81 99 42 03

