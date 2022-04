Bourse Beaumarchais 2022 – Cinéma court métrage (dépôt) Paris, 11 avril 2022, Paris.

Bourse Beaumarchais 2022 – Cinéma court métrage (dépôt)

du lundi 11 avril au lundi 16 mai à Paris

[**> lien vers le site**](https://beaumarchais.asso.fr/aides-a-lecriture/cinema/) **Cinéma** ———- Vous êtes un auteur francophone émergent en court-métrage ou en long métrage (dans le format concerné, vous n’avez aucun film ou un seul film déjà réalisé dans des conditions professionnelles). Vous êtes porteur d’un projet de court ou de long métrage. Vous êtes en train d’écrire, seul ou à plusieurs, et vous cherchez un soutien financier pour votre projet. Déposez un dossier de demande d’aide à l’écriture. Si vous êtes lauréat, cette bourse vous permettra de finaliser votre projet. ### **CALENDRIER** **Prochaine commission Cinéma long-métrage :** > 14 février 2022 : ouverture des dépôts sur le service dédié > 14 mars 2022 : clôture des dépôts en ligne à 19h Aucun projet ne pourra être accepté passé cet horaire > fin juillet 2022 : publication des résultats **Prochaine commission Cinéma court-métrage :** > 11 avril 2022 : ouverture des dépôts sur le service dédié > 16 mai 2022 : clôture des dépôts en ligne à 19h Aucun projet ne pourra être accepté passé cet horaire > mi octobre 2022 : publication des résultats ### **CRITERES D’ELIGIBILITE** Les bourses d’écriture de l’association Beaumarchais sont destinées à soutenir et accompagner les auteurs pendant le processus d’écriture de leur projet. Elles s’adressent à des auteurs : • émergents : chaque scénariste du projet ne doit pas avoir plus d’une œuvre déjà réalisée dans des conditions professionnelles dans la discipline et le format concernés. • francophones : le projet doit être écrit en langue française, non traduit d’une langue étrangère. • non boursiers : un auteur ne peut obtenir qu’une seule fois une bourse Beaumarchais dans la même discipline. Elles concernent des projets : • en cours d’écriture : non réalisés avant l’annonce des résultats de la commission. • de création originale. • de fiction : les documentaires, reportages ou concepts d’émission ne sont pas recevables. • d’expression française.

Les bourses d’écriture de l’association Beaumarchais sont destinées à soutenir et accompagner les auteurs pendant le processus d’écriture de leur projet. Dépôt du 11 Avril au 16 Mai 2022

