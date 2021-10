Hautvillers Hautvillers Hautvillers, Marne Bourse BD – Disques de collection Hautvillers Hautvillers Catégories d’évènement: Hautvillers

Hautvillers Marne Hautvillers Après deux années sans festival et presque autant sans bourses aux disques, l’association BD-Bulles retrouvera la salle des fêtes d’Hautvillers pour sa traditionnelle Bourse BD-Disques.

Une vingtaine d’exposants, professionnels et particuliers proposeront toute la journée vinyles, bandes dessinées de collection, raretés, etc… De la petite restauration sera disponible sur place au profit de l’association. Les bénéfices contribueront à financer le 14e Festival BD d’Hautvillers qui se déroulera les 2 et 3 avril 2022. http://www.bd-bulles.com/index.php?fbclid=IwAR20QF7G8EFdRhe6XlwLrE_2-W-Pd4H8bEwjZ3A22H0cB1aKToNsRhDURfU Salle des Fêtes 155 Rue du Dessous des Clos Hautvillers

