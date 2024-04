BOURSE AUX VINYLS DU PRINTIVAL Pézenas, samedi 20 avril 2024.

Une première à Pézenas une bourse aux disques vinyles pendant le Printival !

Samedi 20 avril 2024 de 10h à 19h

Hôtel Flottes de Sébazan

Ce samedi de Festival Boby Lapointe et de marché hebdomadaire, une petite dizaine de passionnés, mélomanes, amateurs et professionnels de l’Hérault (et même du Gard !) vous proposeront une belle sélection de 33 et 45 tours dans tous les styles de musiques inimaginables.

Sur la place Gambetta, l’évènement sera ambiancé par des Djs sets 200% disques vinyles, s’il vous plait !

A voir, également, dans la salle de l’Hôtel Flottes de Sébazan une exposition des œuvres du dessinateur Gaston, auteur de l’affiche de l’évènement.

14h Succession de Djs

17h Concert des Frangins (mélodies populaires, airs de danse, improvisations survoltées et chansons intimistes) au Musée Boby Lapointe

Une belle journée musicale en perspective sur la place la plus emblématique de Pézenas.

Tout le programme du Printival https://www.printivalbobylapointe.com/

