Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port, Seine-Maritime Bourse aux vinyles Saint-Pierre-en-Port Saint-Pierre-en-Port Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port

Seine-Maritime

Bourse aux vinyles Saint-Pierre-en-Port, 17 octobre 2021, Saint-Pierre-en-Port. Bourse aux vinyles 2021-10-17 09:00:00 – 2021-10-17 17:00:00

Saint-Pierre-en-Port Seine-Maritime Saint-Pierre-en-Port Vous êtes nostalgique des 45 tours ou à la recherche de LA pépite pour compléter votre collection ? Alors cette bourse aux vinyles est faite pour vous !

Pour vendre ou échanger des disques vinyles, c’est à Saint-Pierre-en-Port, le dimanche 17 octobre de 9h à 17h, à la salle des pommiers de saint-Pierre-en-Port. Vous êtes nostalgique des 45 tours ou à la recherche de LA pépite pour compléter votre collection ? Alors cette bourse aux vinyles est faite pour vous !

__Pour vendre ou échanger des disques vinyles, c’est à Saint-Pierre-en-Port, le dimanche 17… +33 6 59 01 57 44 Vous êtes nostalgique des 45 tours ou à la recherche de LA pépite pour compléter votre collection ? Alors cette bourse aux vinyles est faite pour vous !

Pour vendre ou échanger des disques vinyles, c’est à Saint-Pierre-en-Port, le dimanche 17 octobre de 9h à 17h, à la salle des pommiers de saint-Pierre-en-Port. dernière mise à jour : 2021-09-30 par Office Intercommunal de Tourisme de Fécamp

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-en-Port, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Pierre-en-Port Adresse Ville Saint-Pierre-en-Port lieuville 49.80642#0.49562