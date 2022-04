Bourse aux Vinyles La Placette Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Bourse aux Vinyles de Printemps À l’occasion du Vintage Market du Café Bistro PLACETTE, nous organisons une bourse aux disques vinyles. – Djs & passionnés proposeront leurs doubles, trouvailles ou productions. – Tous styles musicaux confondus, vous êtes les bienvenus à cette bourse pour rencontrer, partager, offrir.. Boissons & restaurations sur place par PLACETTE Adresse: 22 rue de la Guirlande 13002 Marseille Horaires: 10h/18h

