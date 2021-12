Marseille Placette Marseille Bouches-du-Rhône, Marseille Bourse aux Vinyles de Noël Placette Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

À l’occasion du marché artisanal du Café Bistro PLACETTE le week-end avant Noël, nous organisons une bourse aux disques vinyles. – Djs & passionnés proposeront leurs doubles, trouvailles ou productions. – Tous styles musicaux confondus, vous êtes les bienvenus à cette bourse pour rencontrer, partager & offrir avant les fêtes. Boissons & restaurations sur place par PLACETTE Adresse: 22 rue de la Guirlande 13002 Marseille Horaires: samedi 18 11h/18h, dimanche 11h/17h ♫♫♫ Placette Marseille 22 rue de la Guirlande 13002 Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

